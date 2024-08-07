"Удивительная женщина": Дина Саева продемонстрировала разные образы

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала серию фотографий в самых разных образах - от закрытого наряда в платке до свитшота без штанов, передает NUR.KZ.

В новой серии селфи, опубликованных в Instagram, Дина Саева показала весь спектр цветов, нарядов и настроений. На снимках можно увидеть модель на переднем сидении кабриолета, за рулем велосипеда, в мусульманском наряде, в оверсайз-кофте без штанов, а также в разных повседневных и выходных аутфитах.

Публикацию девушка подписала сердечками разных цветов.

"Посмотрите, как она всегда, абсолютно всегда, выглядит невероятно шикарной и милой при любых обстоятельствах", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут! Вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю", "Моя муза", "Радость", "Зая моя", - написали восхищенные подписчики блога Саевой в комментариях под постом.