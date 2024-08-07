Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Удивительная женщина": Дина Саева продемонстрировала разные образы

Опубликовано:

Дина Саева
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала серию фотографий в самых разных образах - от закрытого наряда в платке до свитшота без штанов, передает NUR.KZ.

В новой серии селфи, опубликованных в Instagram, Дина Саева показала весь спектр цветов, нарядов и настроений. На снимках можно увидеть модель на переднем сидении кабриолета, за рулем велосипеда, в мусульманском наряде, в оверсайз-кофте без штанов, а также в разных повседневных и выходных аутфитах.

Публикацию девушка подписала сердечками разных цветов.

"Посмотрите, как она всегда, абсолютно всегда, выглядит невероятно шикарной и милой при любых обстоятельствах", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут! Вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю", "Моя муза", "Радость", "Зая моя", - написали восхищенные подписчики блога Саевой в комментариях под постом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145849-udivitelnaya-zhenshchina-dina-saeva-prodemonstrirovala-raznye-obrazy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie