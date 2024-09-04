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"Ты же ангел, правда?": Данэлия Тулешова попозировала в мини-платье в Лос-Анджелесе

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Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова, которая сейчас находится в США, опубликовала фото из Лос-Анджелеса. Фанаты в соцсети выразили ей свое восхищение, передает NUR.KZ.

На снимке Данэлия позирует в мини-платье шоколадного цвета со спущенными плечами. Певица прислонилась к стене и смотрит в камеру. Тулешова отметила локацию - это город Лос-Анджелес в Калифорнии.

Фанаты Данэлии оставили свои комментарии под фото.

"Любимочка моя, ты - красотка!", "Действительно, красивые снимки, Данелия. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы пели. Это бонус, что вы хорошо выглядите. Но ваш голос - это ваша визитная карточка, и это то, что я люблю больше всего", "Это какой-то ангел, который живет на этой планете по имени Данелия. Ты же ангел, правда?" - гласят отзывы.

Недавно Данэлия Тулешова удивила импровизированным кавером на песню Эми Уайнхаус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157021-ty-zhe-angel-pravda-daneliya-tuleshova-popozirovala-v-mini-plate-v-los-andzhelese/

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