"Ты же ангел, правда?": Данэлия Тулешова попозировала в мини-платье в Лос-Анджелесе

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова, которая сейчас находится в США, опубликовала фото из Лос-Анджелеса. Фанаты в соцсети выразили ей свое восхищение, передает NUR.KZ.

На снимке Данэлия позирует в мини-платье шоколадного цвета со спущенными плечами. Певица прислонилась к стене и смотрит в камеру. Тулешова отметила локацию - это город Лос-Анджелес в Калифорнии.

Фанаты Данэлии оставили свои комментарии под фото.

"Любимочка моя, ты - красотка!", "Действительно, красивые снимки, Данелия. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы пели. Это бонус, что вы хорошо выглядите. Но ваш голос - это ваша визитная карточка, и это то, что я люблю больше всего", "Это какой-то ангел, который живет на этой планете по имени Данелия. Ты же ангел, правда?" - гласят отзывы.

Недавно Данэлия Тулешова удивила импровизированным кавером на песню Эми Уайнхаус.