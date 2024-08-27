"Это реально?": Данэлия Тулешова удивила импровизированным кавером на песню Эми Уайнхаус (видео)
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Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова, которая сейчас находится в США, опубликовала видео живого исполнения песни Эми Уайнхаус "Back To Black" - кавер расхвалили в Сети, передает NUR.KZ.
Теплым вечером 18-летняя Тулешова зашла в одно из заведений "города ангелов" и решила спеть для гостей. Судя по всему, для этого казахстанке не потребовалась даже сцена - на ролике видно, как она поет, сидя на стуле на фоне входной двери.
Для исполнения Данэлия выбрала композицию покойной британской артистки Эми Уайнхаус - "Back To Black".
"Веселюсь в Лос-Анджелесе", - подписала видео артистка.
На кадрах не видно, для какого количества людей пела Данэлия, и какова была их реакция, однако в Сети кавер оценили очень высоко.
"Не важно где ты поешь, Данэлия. Пока ты поешь. Как по мне, у тебя самый красивый голос во всем мире", "Срочно нужна полная версия", "Уже давно не слышала голоса Данэлии, и он звучит так хорошо!", "Там, наверное, все рты раскрыли", "Это реально?", "Великолепно", - написали изумленные фанаты.
Накануне Данэлия Тулешова публиковала фотографии из Лос-Анджелеса в мини-наряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2153956-eto-realno-daneliya-tuleshova-udivila-improvizirovannym-kaverom-na-pesnyu-emi-uaynhaus-video/