Харламов "побывал" у хирурга Киркорова и показал "преображение" (видео)

Российский юморист Гарик Харламов пошутил, что якобы посетил хирурга Филиппа Киркорова. Видео с "преображением" он разместил в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Харламов сразу уточнил в записи к видео.

"Все люди, упомянутые в ролике, выдуманы. Совпадения случайны!" - отмечено в комментарии.

В самом видео юморист появился в костюме робота. И пошутил по поводу своего перевоплощения.

"Вот я и сделала очередную операцию у Хайдарова. Теперь я мужик. Алена Водонаева", - сказал Гарик.

"Громозека, ты вернулся?!", "Совсем не изменился", "Гарри. Терминатор 2", "Красава", "Вот ты приколист", "Это же "Тайна третьей планеты!", "Фил, ты ли это?", "Харла классный", "Мэтт Деймон на минималках", - отреагировали в Сети.

Напомним, экс-супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе повели дочь в школу.