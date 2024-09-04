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Харламов "побывал" у хирурга Киркорова и показал "преображение" (видео)

Опубликовано:

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Российский юморист Гарик Харламов пошутил, что якобы посетил хирурга Филиппа Киркорова. Видео с "преображением" он разместил в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Харламов сразу уточнил в записи к видео.

"Все люди, упомянутые в ролике, выдуманы. Совпадения случайны!" - отмечено в комментарии.

В самом видео юморист появился в костюме робота. И пошутил по поводу своего перевоплощения.

"Вот я и сделала очередную операцию у Хайдарова. Теперь я мужик. Алена Водонаева", - сказал Гарик.

"Громозека, ты вернулся?!", "Совсем не изменился", "Гарри. Терминатор 2", "Красава", "Вот ты приколист", "Это же "Тайна третьей планеты!", "Фил, ты ли это?", "Харла классный", "Мэтт Деймон на минималках", - отреагировали в Сети.

Напомним, экс-супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе повели дочь в школу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156956-harlamov-pobyval-u-hirurga-kirkorova-i-pokazal-preobrazhenie-video/

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