"Еще раз собираетесь стать родителями?": Али Окапов с женой заинтриговали Казнет
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Казахстанские исполнители Али Окапов и Акерке Буркитбай показали фотосет в соцсети, после которого поклонники задались вопросом о прибавлении в знаменитом семействе, передает NUR.KZ.
Атмосферные кадры в лучах солнца очаровали поклонников Али и Акерке - пара запечатлелась в лодке, украшенной цветами. Они были одеты в наряды из схожих материалов.
"Лето", - подписали публикацию звезды.
На одном из снимков Али сомкнул руки в объятиях на животе у Акерке, после чего фанаты задались вопросом об "интересном" положении кобызистки.
"Вы еще раз собираетесь стать родителями?", "Кажется, у вас есть новость", "По-моему, она беременна", - написали в комментариях пользователи Сети.
Другие же просто обратили внимание на красоту снимков.
"Кино", "Красивая, гармоничная пара! Али вообще возмужал с годами, красавец! Жена - умничка, не по годам мудрая девушка", "Как красиво", "Сказочные фото", "Очень подходящая друг другу пара. Да убережет вас Всевышний от сглаза", - гласят комментарии.
Накануне мы писали, что Али Окапов и Акерке Буркитбай были замечены в числе гостей празднования дня рождения сына актрисы Гульназ Жолановой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148103-eshche-raz-sobiraetes-stat-roditelyami-ali-okapov-s-zhenoy-zaintrigovali-kaznet/