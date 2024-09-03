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"Бесконечно тебя люблю": Тимур Балымбетов устроил нежную фотосессию с женой

Опубликовано:

Тимур и Лаура Балымбетовы
Тимур и Лаура Балымбетовы. Фото: instagram.com/balukz

Известный казахстанский интервьюер Тимур Балымбетов разместил в Instagram-аккаунте романтические фото с женой Лаурой, которые умилили подписчиков, передает NUR.KZ.

Для фотосета супруги выбрали одежду светлых тонов. На снимках они улыбаются, глядя друг на друга. На последнем фото муж и жена стоят рядом, умиротворенно закрыв глаза.

"Бесконечно тебя люблю", - подписал Тимур романтические и нежные фото, добавив "красное сердечко".

Публикация была щедро осыпана смайликами в виде красных сердец и огня. Фото восхитили пользователей соцсети, они пожелали супругам любви.

"Красота, как бы не сглазить", "С днем рождения вас!", "Всех благ! Мира! Процветания! Неиссякаемой энергии и любви!" - отреагировали в Сети.

Напомним, Тимур и Лаура Балымбетовы впервые показали второго сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156407-beskonechno-tebya-lyublyu-timur-balymbetov-ustroil-nezhnuyu-fotosessiyu-s-zhenoy/

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