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"Вдохновляюще": Рита Ора в бикини похвасталась упругим прессом

Опубликовано:

Рита Ора
Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora

33-летняя британская певица Рита Ора пощеголяла в бикини - артистка разместила пляжные фото в своем блоге в Instagram и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

На фото, которые Рита опубликовала в блоге, певица запечатлелась в разных бикини. Ее также можно увидеть в кожаном мини-платье, прозрачных платьях без белья. На последнем фото - Ора в тренажерном зале.

Рита объяснила, что разместила в карусели яркие моменты последнего месяца - больше 10 фото, которые показывают, как прекрасно провела время артистка, наслаждаясь солнцем и морем, но не забывая про спорт и творчество.

"О, Боже, твое тело, детка, это огонь! Вдохновляюще!", "О, Боже, обожаю это желтое платье!", "Горяча", "Слишком много воспоминаний", "Ох уж этот пресс!" - написали впечатленные подписчики.

Напомним, ранее Рита Ора поделилась откровенным фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156179-vdohnovlyayushche-rita-ora-v-bikini-pohvastalas-uprugim-pressom/

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