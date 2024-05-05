В бюстгальтере и с красной помадой: Рита Ора поделилась откровенным фото

33-летняя британская певица Рита Ора поделилась откровенным фото - артистка предстала в черном бюстгальтере и с ярко-красными губами, передает NUR.KZ.

Новые кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости. На фото из гримерной 33-летняя исполнительница опубликовала кадр, на котором она запечатлена в бюстгальтере черного цвета. При этом волосы телезвезды распущены. Кроме того, Рита выбрала для образа помаду ярко-красного цвета.

На других кадрах Ора позирует в мини-платье с глубоким декольте и серебристым швом. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках в тон. В этом наряде она появилась в жюри шоу "Певец в маске".

"Самая горячая", "Великолепный стиль", "Просто чудесная", Сама от себя кайфует", - писали фанаты.

По информации IMDb, "Певец в маске" - реалити-шоу, в котором принимают участие двенадцать звезд кино, музыки и спорта. Они выступают с вокальными композициями в костюмах и масках, скрывающих их личность. Задача жюри угадать, какой артист скрывается под маской.

Данный формат появился в Южной Корее и был адаптирован в разных странах.

Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.

Певица выросла в Западном Лондоне - с ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг. Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на Евровидении, но решила сняться с конкурса.