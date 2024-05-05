Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В бюстгальтере и с красной помадой: Рита Ора поделилась откровенным фото

Опубликовано:

Рита Ора
Рита Ора. Фото: Dave Benett/Getty Images for TYPEBEA

33-летняя британская певица Рита Ора поделилась откровенным фото - артистка предстала в черном бюстгальтере и с ярко-красными губами, передает NUR.KZ.

Новые кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости. На фото из гримерной 33-летняя исполнительница опубликовала кадр, на котором она запечатлена в бюстгальтере черного цвета. При этом волосы телезвезды распущены. Кроме того, Рита выбрала для образа помаду ярко-красного цвета.

На других кадрах Ора позирует в мини-платье с глубоким декольте и серебристым швом. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках в тон. В этом наряде она появилась в жюри шоу "Певец в маске".

"Самая горячая", "Великолепный стиль", "Просто чудесная", Сама от себя кайфует", - писали фанаты.

По информации IMDb, "Певец в маске" - реалити-шоу, в котором принимают участие двенадцать звезд кино, музыки и спорта. Они выступают с вокальными композициями в костюмах и масках, скрывающих их личность. Задача жюри угадать, какой артист скрывается под маской.

Данный формат появился в Южной Корее и был адаптирован в разных странах.

Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.

Певица выросла в Западном Лондоне - с ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг. Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на Евровидении, но решила сняться с конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095091-v-byustgaltere-i-s-krasnoy-pomadoy-rita-ora-podelilas-otkrovennym-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.