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"Девушка-огонь": победительница "Холостяка" в широких штанах и лифе от бикини впечатлила Сеть

Опубликовано:

Катя Сафарова
Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк", модель и экс-подруга рэпера Тимати Катя Сафарова показала фото с острова Ибица в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Широкие черные штаны и лиф от мини-бикини - образ Кати Сафаровой не мог не привлечь внимание ее подписчиков. Они снова отметили, что у девушки прекрасная фигура. 30-летняя модель часто демонстрирует ее на пляжных фото и собирает комплименты в Сети.

"Красивая фигура", "Очень худая стала", "Так похудела конкретно", "Нечестно быть такой", "Фигурка просто бомбическая", "Девушка-огонь", "Красавица", "Хулиганка", "Вы слишком красивая и стильная", "Что за львица", - гласят комментарии под публикацией.

Ранее победительница "Холостяка" Катя Сафарова похвасталась фигурой и загаром в бикини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141812-devushka-ogon-pobeditelnica-holostyaka-v-shirokih-shtanah-i-life-ot-bikini-vpechatlila-set/

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