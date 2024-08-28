"Чего грустишь?": Жулдыз Абдукаримова очаровала видео из Туркестана

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова показала атмосферное видео, снятое в Туркестане, и собрала восторженные отклики от поклонников, передает NUR.KZ.

"Соскучилась по Туркестану", - подписала Абдукаримова публикацию в Instagram. На видео можно увидеть супругу Кайрата Нуртаса, прогуливающуюся по ночному городу на фоне главных достопримечательностей.

Для прогулки Жулдыз выбрала широкие джинсы и клетчатую куртку оверсайз.

"Красиво", "Туркестан тоже по тебе скучает", "Святой Туркестан полон волшебства - ездила туда в этом году и влюбилась", "Родной Туркестан! Жулдыз, будь счастлива", "Если нахлынули воспоминания, то это от души, от всего сердца. Наслаждаться надо. Любви, терпения", "Чего грустишь?", "Хорошо выглядишь", - написали поклонники.

Накануне Жулдыз Абдукаримова ответила на критику ее стиля в одежде.