"Как можно быть такой шикарной?!": Мадлен разместила фото в бикини из Сен-Тропе

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, вновь порадовала подписчиков в соцсети жарким фото в бикини, продемонстрировав идеальную фигуру, передает NUR.KZ.

Мадлен отметила локацию на фото - это Сен-Тропе - жемчужина Лазурного берега Франции. Для отдыха в одном из самых живописных мест мира блогер выбрала бикини с леопардовым принтом. Девушка запечатлелась лежа на шезлонге под жарким солнцем.

"Очень приятно смотреть на свою землячку, которую видят в разных странах и думают, какие же казахи красивые", "Хороший аул во Франции", "Мадинахон бьет все рекорды", "Очень на Ким тут похожа", "Просто вау!", "Как можно быть такой шикарной?", "Львица", "Красавица", "Что за дива!" - отметили комментаторы в Сети.