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"Как можно быть такой шикарной?!": Мадлен разместила фото в бикини из Сен-Тропе

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, вновь порадовала подписчиков в соцсети жарким фото в бикини, продемонстрировав идеальную фигуру, передает NUR.KZ.

Мадлен отметила локацию на фото - это Сен-Тропе - жемчужина Лазурного берега Франции. Для отдыха в одном из самых живописных мест мира блогер выбрала бикини с леопардовым принтом. Девушка запечатлелась лежа на шезлонге под жарким солнцем.

"Очень приятно смотреть на свою землячку, которую видят в разных странах и думают, какие же казахи красивые", "Хороший аул во Франции", "Мадинахон бьет все рекорды", "Очень на Ким тут похожа", "Просто вау!", "Как можно быть такой шикарной?", "Львица", "Красавица", "Что за дива!" - отметили комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148397-kak-mozhno-byt-takoy-shikarnoy-madlen-razmestila-foto-v-bikini-iz-sen-trope/

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