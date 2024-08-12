Отметившая день рождения Молдир Ауелбекова заставила гадать фанатов о том, сколько ей лет
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Казахстанская исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова отметила день рождения. Однако ввела в заблуждение фанатов, указав другой возраст в шуточном ролике, передает NUR.KZ.
На видео артистка сидит перед праздничным тортом, на котором установлены цифры-свечи, гласящие, что имениннице 18 лет.
Однако ее тут же "приводят в чувство" и она меняет единичку на двойку. Фанаты поспешили поздравить свою любимицу, но были удивлены, что Молдир всего 28.
"А разве не 38?", "Я не поленилась и погуглила, она 1986 года рождения", "Для прикола 28", "Да какая разница, сколько ей лет. С днем рождения!", "Непонятно, вроде больше было", - задались вопросом подписчики.
Однако в сторис певица дала разъяснение. На удивленный вопрос сына, разве ей не 38 лет, Молдир, смеясь, согласилась и сказала, что он прав.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147851-otmetivshaya-den-rozhdeniya-moldir-auelbekova-zastavila-gadat-fanatov-o-tom-skolko-ey-let/