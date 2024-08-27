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Эзотерика

"О вкусах не спорят": жена Кайрата Нуртаса ответила на критику ее стиля в одежде

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, ответила, как относится к критике в соцсети по поводу ее стиля в одежде, передает NUR.KZ.

Жулдыз появилась в длинной приталенной юбке и услышала комплимент от фанатки.

"Одевайтесь вот так красиво и стильно. А то в прошлый раз один человек написал вам, мол, деньги есть, а вкуса нет", - гласит комментарий.

"Мало ли кто что говорит. Вы прям меня рассмешили. Главное, чтобы тебе самому было удобно. О вкусах не спорят", - заявила актриса.

А на лестные отзывы фанатов, которые написали ей, что она очень красивая женщина, Жулдыз тепло ответила.

"Красота в глазах смотрящего. Следовательно, вы, написавшие такие комментарии, сами красивы душой", - высказалась она.

Ранее мини-наряд Абдукаримовой вызвал споры в Сети. Некоторые заявили, что ей "нужно одеваться по возрасту".

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153823-o-vkusah-ne-sporyat-zhena-kayrata-nurtasa-otvetila-na-kritiku-ee-stilya-v-odezhde/

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