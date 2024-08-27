Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Яркая и эффектная": Аида Кауменова покрасовалась на Кипре в коротких шортах

Опубликовано:

Аида Кауменова
Аида Кауменова. Фото: instagram.com/aidakaumenova_official

Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова отправилась на отдых на Кипр. Для выхода на прогулку она выбрала белый костюм с короткими шортами, передает NUR.KZ.

"Именно на Кипре, по легенде, родилась из пены морской Афродита. Здесь она получила вечную молодость, умывшись водами из источника, в который теперь может окунуться каждый турист, и встречалась со своим Адонисом.

А еще здесь очень вкусные продукты питания. Цены ниже, чем в Стамбуле. Много красивых кафе у моря. Люди говорят на турецком, английском, греческом, русском языках.

Но чужая страна есть чужая и очень важно, чтобы там был человек, благодаря которому ты чувствуешь себя еще лучше", - написала Аида Кауменова.

Она поблагодарила подругу за теплую встречу. Подписчики пожелали Кауменовой хорошего отдыха и оценили ее летний образ в комментариях.

"Что за красотка", "Вы обворожительны! Прекрасный, романтичный и актуальный образ", "Яркая, красивая, эффектная", "Все краше и краше", "Богиня", - отмечено под фото.

О жизни и карьере казахстанского дизайнера Аиды Кауменовой можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153970-yarkaya-i-effektnaya-aida-kaumenova-pokrasovalas-na-kipre-v-korotkih-shortah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie