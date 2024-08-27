"Яркая и эффектная": Аида Кауменова покрасовалась на Кипре в коротких шортах

Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова отправилась на отдых на Кипр. Для выхода на прогулку она выбрала белый костюм с короткими шортами, передает NUR.KZ.

"Именно на Кипре, по легенде, родилась из пены морской Афродита. Здесь она получила вечную молодость, умывшись водами из источника, в который теперь может окунуться каждый турист, и встречалась со своим Адонисом.

А еще здесь очень вкусные продукты питания. Цены ниже, чем в Стамбуле. Много красивых кафе у моря. Люди говорят на турецком, английском, греческом, русском языках.

Но чужая страна есть чужая и очень важно, чтобы там был человек, благодаря которому ты чувствуешь себя еще лучше", - написала Аида Кауменова.

Она поблагодарила подругу за теплую встречу. Подписчики пожелали Кауменовой хорошего отдыха и оценили ее летний образ в комментариях.

"Что за красотка", "Вы обворожительны! Прекрасный, романтичный и актуальный образ", "Яркая, красивая, эффектная", "Все краше и краше", "Богиня", - отмечено под фото.

О жизни и карьере казахстанского дизайнера Аиды Кауменовой можно узнать здесь.