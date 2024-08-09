"Почему бы не одеваться по возрасту?": мини-наряд Жулдыз Абдукаримовой вызвал споры в Казнете

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова вернулась в Астану и устроила фотосет в мини-наряде. Аутфит стал предметом обсуждения в Казнете, передает NUR.KZ.

Супруга Кайрата Нуртаса сделала укладку и макияж и решила сфотографироваться с красивыми букетами цветов - на ней была светлая двойка, состоящая из кроп-топа и шорт.

"Скоро осень", - подписала публикацию Жулдыз.

Аутфит актрисы вызвал бурные обсуждения в комментариях - кто-то расхвалил ее, другие же предложили подобрать более "подходящую по возрасту" одежду.

"Почему бы не одеваться ей по возрасту?", "Живи как тебе нравится, люди завистливые, не слушай никого. Жизнь одна, для всех хорошей не будешь!", "Фигура хорошая, молодец, но было бы лучше, если ты одевалась по возрасту - это похоже на подростковую одежду", "Она сама знает, как ей одеваться - не забывайте, она - актриса", "Ты вообще ешь? Какая фигура и плоский живот", "Не похожа на женщину, родившую четверых детей - поделись секретом стройности", - написали фолловеры.

Недавно Жулдыз Абдукаримова озадачила Казнет многозначительной публикацией.