Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Жена молодого миллионера": Ерке Есмахан показалась в роскошном образе

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала пост, посвященный своему супругу - певцу Райымбеку Бактыгерееву, выступающему под псевдонимом RaiM, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Ерке одета в элегантный кремовый наряд - на ней было платье с открытыми плечами, поверх которого она накинула пиджак такого же оттенка. Аутфит певица дополнила стильной золотистой сумочкой.

В описании к посту Есмахан гордо рассказала о своем статусе супруги RaiM, а также обратилась к прекрасной половине читателей своего блога в соцсети.

"Жена миллионера! Ой, неправильно написала. Жена молодого миллионера! Вот теперь правильно. Каждая казахская девушка достойна счастья, богатства и любви", - подписала публикацию Ерке.

Накануне Ерке Есмахан рассказала, ссорятся ли они с мужем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151339-zhena-molodogo-millionera-erke-esmahan-pokazalas-v-roskoshnom-obraze/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie