"Жена молодого миллионера": Ерке Есмахан показалась в роскошном образе

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала пост, посвященный своему супругу - певцу Райымбеку Бактыгерееву, выступающему под псевдонимом RaiM, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Ерке одета в элегантный кремовый наряд - на ней было платье с открытыми плечами, поверх которого она накинула пиджак такого же оттенка. Аутфит певица дополнила стильной золотистой сумочкой.

В описании к посту Есмахан гордо рассказала о своем статусе супруги RaiM, а также обратилась к прекрасной половине читателей своего блога в соцсети.

"Жена миллионера! Ой, неправильно написала. Жена молодого миллионера! Вот теперь правильно. Каждая казахская девушка достойна счастья, богатства и любви", - подписала публикацию Ерке.

Накануне Ерке Есмахан рассказала, ссорятся ли они с мужем.