"Кто тебя создал такую?": экс-солистка "ВИА Гры" провела фотосессию в ковбойском стиле
Опубликовано:
38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова разместила в соцсети новую фотосессию и получила высокую оценку фанатов, передает NUR.KZ.
"Глупости, совершенные летом, - это не ошибки, а приятные воспоминания", - отметила она.
Чувственный и смелый образ певицы оценили поклонники - о своих впечатлениях они написали ей в комментариях. Черное боди, высокие лакированные сапоги в тон, ковбойская шляпа - Татьяна выглядела на фото безупречно.
"Что-то на очень красивом и мегасекси", "Пожар", "Кто тебя создал такую?", "Невероятная фотосессия", "Абсолютно великолепная", "Ошеломительная девушка", "Чудесная", "Второй снимок прям огонь", "Что же ты делаешь с людьми?" - гласят комментарии подписчиков.
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова снялась в смелой фотосессии.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153469-kto-tebya-sozdal-takuyu-eks-solistka-via-gry-provela-fotosessiyu-v-kovboyskom-stile/