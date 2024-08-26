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"Кто тебя создал такую?": экс-солистка "ВИА Гры" провела фотосессию в ковбойском стиле

Опубликовано:

Татьяна Котова
Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova

38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова разместила в соцсети новую фотосессию и получила высокую оценку фанатов, передает NUR.KZ.

"Глупости, совершенные летом, - это не ошибки, а приятные воспоминания", - отметила она.

Чувственный и смелый образ певицы оценили поклонники - о своих впечатлениях они написали ей в комментариях. Черное боди, высокие лакированные сапоги в тон, ковбойская шляпа - Татьяна выглядела на фото безупречно.

"Что-то на очень красивом и мегасекси", "Пожар", "Кто тебя создал такую?", "Невероятная фотосессия", "Абсолютно великолепная", "Ошеломительная девушка", "Чудесная", "Второй снимок прям огонь", "Что же ты делаешь с людьми?" - гласят комментарии подписчиков.

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова снялась в смелой фотосессии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153469-kto-tebya-sozdal-takuyu-eks-solistka-via-gry-provela-fotosessiyu-v-kovboyskom-stile/

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