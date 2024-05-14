"Роскошная женщина": экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова снялась в смелой фотосессии

38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась в соцсети чувственной фотосессией, которую оценили фанаты, передает NUR.KZ.

"В одежде должно быть специально отведено место для бросания нескромных взглядов", - заявила экс-солистка "ВИА Гры".

Смелый и чувственный образ Татьяны Котовой пришелся по душе ее фолловерам.

"Можно не так горячо? Оставь хоть шанс моим фото", "Оглушительно", "Ауф, какая горячая", "Королева", "Прям огонь, пожар", "О, какая эстетика, как шикарно все", "С таким шикарным телом и классной фигурой не грех такие фотографии показывать", "Нереальная", "В последнее время ты прям жжешь! Роскошная женщина", - отмечено в комментариях.

Ранее экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию.