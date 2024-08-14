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Эзотерика

"Белая кошечка": улетевшая в Турцию Айя Шалкар показала фигуру в купальниках

Опубликовано:

Айя Шалкар
Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Казахстанская модель и художница улетела на отдых в турецкий Бодрум - Айя Шалкар опубликовала снимки в разных купальниках у моря, которые стали предметом обсуждения в Казнете, передает NUR.KZ.

Айя в Бодруме недавно, однако уже успела покрасоваться в самых разных пляжных нарядах. Модель показалась в светлом полупрозрачном платье, под которым был черный мини-купальник. На лодке Шалкар была в серебристом бикини, который потом сменился черным закрытым купальником.

"Вы как та белая кошечка из "Том и Джерри", "Айя в своей лучшей эре! Оставайся счастливой", "Сделаю скриншот для своей доски желаний", "Женщина-мечта", "Она идеальна", "Добро пожаловать в Турцию", - написали восхищенные фолловеры.

Недавно Айя Шалкар рассказала, как ей удалось сбросить вес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148706-belaya-koshechka-uletevshaya-v-turciyu-ayya-shalkar-pokazala-figuru-v-kupalnikah/

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