"Белая кошечка": улетевшая в Турцию Айя Шалкар показала фигуру в купальниках

Казахстанская модель и художница улетела на отдых в турецкий Бодрум - Айя Шалкар опубликовала снимки в разных купальниках у моря, которые стали предметом обсуждения в Казнете, передает NUR.KZ.

Айя в Бодруме недавно, однако уже успела покрасоваться в самых разных пляжных нарядах. Модель показалась в светлом полупрозрачном платье, под которым был черный мини-купальник. На лодке Шалкар была в серебристом бикини, который потом сменился черным закрытым купальником.

"Вы как та белая кошечка из "Том и Джерри", "Айя в своей лучшей эре! Оставайся счастливой", "Сделаю скриншот для своей доски желаний", "Женщина-мечта", "Она идеальна", "Добро пожаловать в Турцию", - написали восхищенные фолловеры.

Недавно Айя Шалкар рассказала, как ей удалось сбросить вес.