"Совсем взрослая стала": Данэлия Тулешова покрасовалась в мини-наряде в Лос-Анджелесе

Казахстанская исполнительница показала подписчикам Instagram-аккаунта свежие фото из Лос-Анджелеса - Данэлия Тулешова прогулялась по ночному городу и поработала в студии звукозаписи, передает NUR.KZ.

Судя по всему, Тулешова готовит музыкальные новинки - 18-летнюю певицу заметили в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. Позже казахстанская звезда запечатлелась на балконе в черной майке и кожаной мини-юбке в тон.

"Ла-ла-ла", - незамысловато подписала публикацию Данэлия.

Денек-другой спустя Данэлия вновь вышла на ночную прогулку по Лос-Анджелесу. По пляжу Тулешова прошлась в черной майке и синих джинсах, а на талии она завязала теплый кардиган в светлых тонах.

"Рады видеть тебя в студии", "Она всегда так хорошо выглядит на фото, королева красоты", "Самая прекрасная", "Тебе так идет эта юбка", "Выглядит здорово, Данэлия, надеюсь, ты скоро выпустишь новую музыку", "Моя ты золотая, совсем взрослая стала. Удачи тебе, моя красавица" - написали поклонники в комментариях.

Недавно Данэлия Тулешова в платье с высоким разрезом очаровала фанатов.