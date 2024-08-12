"Светишься": Данэлия Тулешова в платье с высоким разрезом очаровала фанатов
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Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова опубликовала новые фотографии с американского острова Нантакет - пользователи Сети расхвалили атмосферные снимки, передает NUR.KZ.
18-летняя Тулешова попозировала на фоне заката и зеленых насаждений на острове. На певице было платье нежно-розового цвета с высоким разрезом - публикацию она подписала символом, обозначающим сердечко.
"О Боже, она всегда прекрасна, девочка, поделись рутиной по уходу за кожей", "Небу позади тебя не нужна луна, когда ты там", "Волосы, тело, наряд - выглядишь идеально", "Девочка, ты светишься", "Такая красивая, что хочется плакать", "Замечательная, красивая, талантливая и умная принцесса", "Кажется, мы нашли королеву природы", - написали восхищенные поклонники в комментариях.
Не так давно юную певицу заподозрили в использовании филлеров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2147673-svetishsya-daneliya-tuleshova-v-plate-s-vysokim-razrezom-ocharovala-fanatov/