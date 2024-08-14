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"Русалочка": Фахрие Эвджен выложила в Сеть снимки в эффектном купальнике

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Фахрие Эвджен
Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая кинозвезда Фахрие Эвджен порадовала новыми пляжными фото своих подписчиков в Instagram. Солнечные снимки тут же получили одобрение фанатов, передает NUR.KZ.

Белый купальник с интересным дизайном, парео на бедрах и соломенная шляпка - звезда сериалов "Королек - птичка певчая" и "Листопад" очаровала Сеть.

Мать двоих детей гордо продемонстрировала стройную фигуру. Ее игривый взгляд и открытая улыбка сделали солнечные фото еще ярче.

Супругу актера Турции Бурака Озчивита искупали в комплиментах и адресовали ей множество смайликов в виде красных сердец.

"Красота", "Великолепная", "Русалочка", "Мы любим тебя", "Скучаем про тебе", "С любовью из Аргентины", "Чудесная", - рассыпались в лестных отзывах фанаты из разных стран мира.

Ранее Бурак Озчивит восхитил Сеть теплыми фото с женой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148984-rusalochka-fahrie-evdzhen-vylozhila-v-set-snimki-v-effektnom-kupalnike/

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