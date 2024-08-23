Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

54-летняя Наоми Кэмпбелл пощеголяла в прозрачном наряде без белья

Опубликовано:

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Легенда мировой моды Наоми Кэмпбелл показала в своем Instagram-аккаунте результат фотосессии для глянцевого журнала. Модель примерила несколько рисковых нарядов, передает NUR.KZ.

В сентябрьском издании глянцевого журнала 54-летняя Кэмпбелл предстала в разных образах.

По традиции, Наоми не побоялась провокационных нарядов - на одной из опубликованных фотографий топ-модель запечатлелась в прозрачной блузе оверсайз. На снимке видно, что под нее Кэмпбелл не надела бюстгальтер.

"Потрясающая", "Самая яркая звезда", "Ты прекрасна и изящна, Наоми", "Красива, как всегда", "Моя икона, люблю", "Такую элегантность, которая выглядит непринужденно, следует изучать - эта очень красивая женщина может изменить жизнь лишь своим существованием", - написали восторженные фанаты.

Недавно Наоми Кэмпбелл выходила в свет с детьми в роскошном платье.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152690-54-letnyaya-naomi-kempbell-poshchegolyala-v-prozrachnom-naryade-bez-belya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie