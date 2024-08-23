54-летняя Наоми Кэмпбелл пощеголяла в прозрачном наряде без белья
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Легенда мировой моды Наоми Кэмпбелл показала в своем Instagram-аккаунте результат фотосессии для глянцевого журнала. Модель примерила несколько рисковых нарядов, передает NUR.KZ.
В сентябрьском издании глянцевого журнала 54-летняя Кэмпбелл предстала в разных образах.
По традиции, Наоми не побоялась провокационных нарядов - на одной из опубликованных фотографий топ-модель запечатлелась в прозрачной блузе оверсайз. На снимке видно, что под нее Кэмпбелл не надела бюстгальтер.
"Потрясающая", "Самая яркая звезда", "Ты прекрасна и изящна, Наоми", "Красива, как всегда", "Моя икона, люблю", "Такую элегантность, которая выглядит непринужденно, следует изучать - эта очень красивая женщина может изменить жизнь лишь своим существованием", - написали восторженные фанаты.
Недавно Наоми Кэмпбелл выходила в свет с детьми в роскошном платье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152690-54-letnyaya-naomi-kempbell-poshchegolyala-v-prozrachnom-naryade-bez-belya/