"Неземная богиня": Наоми Кэмпбелл вышла в свет с детьми в роскошном платье

Наоми Кэмпбелл посетила свадьбу в Париже и выложила фото в разных нарядах. Легендарная британская супермодель взяла с собой двоих детей, которых обычно не показывает публике, передает NUR.KZ.

Наоми появилась на звездной свадьбе предпринимателя Умара Камани и модели Нади Адель во Франции. На мероприятие супермодель взяла с собой детей - они появились на одном из фото. Их лица, однако, были закрыты смайликами в виде сердечек - Кэмпбелл держит малышей подальше от внимания публики.

Сама Наоми показалась в роскошном длинном платье светло-розового цвета с открытыми плечами.

"Семья, которую я выбрала себе сама! В этот день я не хотела быть нигде, кроме как здесь, с вами, чтобы стать свидетельницей прекрасного союза безусловной любви Мистера и Миссис Камани. Мы вас любим!" - обратилась к молодоженам Наоми.

Позже она опубликовала снимки с новобрачными, представ перед публикой в другом, не менее эффектном аутфите, который дополнили драгоценные камни на ушах, запястьях и даже на голове супермодели.

Кэмпбелл получила массу комплиментов от сраженных наповал поклонников.

"Боже мой, просто потрясающе!", "Неземная богиня", "Ты просто светишься", - отметили они в комментариях.