"Неземная богиня": Наоми Кэмпбелл вышла в свет с детьми в роскошном платье
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Наоми Кэмпбелл посетила свадьбу в Париже и выложила фото в разных нарядах. Легендарная британская супермодель взяла с собой двоих детей, которых обычно не показывает публике, передает NUR.KZ.
Наоми появилась на звездной свадьбе предпринимателя Умара Камани и модели Нади Адель во Франции. На мероприятие супермодель взяла с собой детей - они появились на одном из фото. Их лица, однако, были закрыты смайликами в виде сердечек - Кэмпбелл держит малышей подальше от внимания публики.
Сама Наоми показалась в роскошном длинном платье светло-розового цвета с открытыми плечами.
"Семья, которую я выбрала себе сама! В этот день я не хотела быть нигде, кроме как здесь, с вами, чтобы стать свидетельницей прекрасного союза безусловной любви Мистера и Миссис Камани. Мы вас любим!" - обратилась к молодоженам Наоми.
Позже она опубликовала снимки с новобрачными, представ перед публикой в другом, не менее эффектном аутфите, который дополнили драгоценные камни на ушах, запястьях и даже на голове супермодели.
Кэмпбелл получила массу комплиментов от сраженных наповал поклонников.
"Боже мой, просто потрясающе!", "Неземная богиня", "Ты просто светишься", - отметили они в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2097035-nezemnaya-boginya-naomi-kempbell-vyshla-v-svet-s-detmi-v-roskoshnom-plate/