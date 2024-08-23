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"Настоящая азиатская красота": Наzима сразила эффектным вечерним образом

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская исполнительница Наzима вышла в свет в ярком вечернем платье и восхитила поклонников фотографиями, появившимися в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Летний вечер на курорте для Наzимы получился атмосферным - на закате певица сделала несколько фотографий на фоне местных пейзажей. На ней было ярко-красное вечернее платье на бретелях с открытыми плечами и спиной.

"Лето в нашем сердце. Себе обещание дай - стать топ-1, но для себя", - подписала публикацию артистка.

"Настоящая азиатская красота", "Грациозная львица", "Самая красивая", "Слов нет, огонь", "Грация", "Зачем такая красивая?", "Уау", "Естественная красота", - отметили сраженные поклонники.

Не так давно отдыхающая на море Наzима покрасовалась в мини-юбке на пляже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152413-nastoyashchaya-aziatskaya-krasota-nazima-srazila-effektnym-vechernim-obrazom/

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