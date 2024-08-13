"Слишком красивая, чтобы было "уят": отдыхающая на море Наzима покрасовалась в мини-юбке
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Певица Назима Джанибекова, известная под псевдонимом Наzима, улетела на отдых на море и порадовала фанатов пляжными снимками, собрав комплименты в Сети, передает NUR.KZ.
"Люди говорят, будь проще. Одевайся так, это не пости. Бұл бәрі ұят! (все это стыдно - прим. ред). Под кого косишь?! Это мой стиль, это мой почерк", - написала она, предвосхищая критику "уятменов".
Однако под фото Наzимы не было ни одного комментария, призывающего быть скромнее, а лишь восторженные отзывы фанатов. Ее пляжный look c акцентом на декольте и стройные ноги высоко оценили в Сети.
"Все достойно, стильно, ни грамма "уята" не увидел", "Молодец девочка, сама добилась успеха , удачи", "Однозначно красавица", "Обожаю ваши треки", "Невероятная красота", "Назима, ты космос!", "Королева", "Ты слишком красивая, чтобы это было "уят", - пришли к общему мнению фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148373-slishkom-krasivaya-chtoby-bylo-uyat-otdyhayushchaya-na-more-nazima-pokrasovalas-v-mini-yubke/