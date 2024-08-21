Диана Коркунова в розовом пеньюаре без лифа поплавала в необычном джакузи
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Популярная модель с казахскими корнями Диана Коркунова порадовала фолловеров своего блога в Instagram летними фото в джакузи необычной формы. Внешний вид девушки оценили в Сети, передает NUR.KZ.
Если вы подумали, что Диана позирует на капоте машины с открытым верхом, то это не так. На самом деле, это - джакузи под открытым небом.
Аутфит для плавания Коркунова выбрала соответствующий - на ней был розовый пеньюар, под который модель не надела бюстгальтер. Разбавив легкий образ большим количеством украшений, она поплавала в джакузи и сделала несколько ярких фотографий для своего блога в Instagram.
"Дайте мне соответствующий плейлист под эти фотографии", - подписала публикацию Коркунова.
"Лучше дай нам геолокацию", "Вау", "О мой Бог", "Диана, у Вас такой красивый загар", "Горяча малышка", "Нереальная", "До чего шикарна", - написали восторженные подписчики в комментариях под постом.
Не так давно Диана Коркунова удивила пользователей Сети неординарным образом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151570-goryacha-diana-korkunova-v-rozovom-penyuare-bez-lifa-poplavala-v-neobychnom-dzhakuzi/