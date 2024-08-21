Диана Коркунова в розовом пеньюаре без лифа поплавала в необычном джакузи

Популярная модель с казахскими корнями Диана Коркунова порадовала фолловеров своего блога в Instagram летними фото в джакузи необычной формы. Внешний вид девушки оценили в Сети, передает NUR.KZ.

Если вы подумали, что Диана позирует на капоте машины с открытым верхом, то это не так. На самом деле, это - джакузи под открытым небом.

Аутфит для плавания Коркунова выбрала соответствующий - на ней был розовый пеньюар, под который модель не надела бюстгальтер. Разбавив легкий образ большим количеством украшений, она поплавала в джакузи и сделала несколько ярких фотографий для своего блога в Instagram.

"Дайте мне соответствующий плейлист под эти фотографии", - подписала публикацию Коркунова.

"Лучше дай нам геолокацию", "Вау", "О мой Бог", "Диана, у Вас такой красивый загар", "Горяча малышка", "Нереальная", "До чего шикарна", - написали восторженные подписчики в комментариях под постом.

Не так давно Диана Коркунова удивила пользователей Сети неординарным образом.