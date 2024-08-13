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"Силуэт - огонь": Альмира Турсын в платье с высоким разрезом обворожила фанатов

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Альмира Турсын
Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын показала результат недавней фотосессии, который привел Казнет в восторг - актриса предстала в эффектном золотом платье с разрезом, передает NUR.KZ.

Актриса в очередной раз удивила фанатов - на этот раз она запечатлелась на песчаных дюнах. На Альмире было длинное блестящее платье золотистого цвета с открытым плечом и высоким разрезом, шлейф которого развевался на ветру.

"Время затишья между бурями", - подписала публикацию Турсын.

"Силуэт и образ - огонь", "Вау, Альмира, как же шикарно и величественно", "Ну что за богиня", "Как круто! Просто супер, нет слов", "Прекрасная", "Вы такая красивая и роскошная", "Царица", "Богиня бескрайних степей", - написали восхищенные фолловеры.

Недавно Альмира Турсын удивила Казнет внешним сходством с сыном Нагимы Ескалиевой - певцом Диасом Аблаевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148220-siluet-ogon-almira-tursyn-v-plate-s-vysokim-razrezom-obvorozhila-fanatov/

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