"Шикарная леди": Катя Варнава появилась в элегантном и стильном образе

39-летняя российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась новыми фото в Сети. Звезда Comedy Woman предстала в образе леди в темных очках, передает NUR.KZ.

Черное платье в белый горошек, яркий платок, черные очки и красная помада - образ Кати Варнавы восхитил ее поклонников. Они тут же оценили ее новую фотосессию в комментариях.

"Карета подана", - написала Катя под фото.

"Очень крутая женщина! Горжусь, что есть девушки которые добились популярности за счет своего трудолюбия", "Ну ты мастер надевать Prada", "Ну какая", "Как же стильно", "Шикарный образ", "Красотка", "Лучшая", "Шикарная леди", "Очень красиво", ""Сногсшибательная Катюша", - написали комментаторы в Сети.

Мы писали, что Катя Варнава ответила на критику ее худобы.