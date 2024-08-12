"Странно, когда люди по фото ставят диагнозы": Катя Варнава ответила на критику ее худобы

39-летняя российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава ответила на заявления фанатов о том, что ей нужно набрать вес. Звезда Comedy Woman призналась, что читает комментарии под ее постами в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, новые фото Кати Варнавы в комбинации обеспокоили поклонников. Они обратились к ней с просьбой больше не худеть. Катя заявила, что читает комментарии и призвала быть добрее друг к другу.

"Почему люди думают, что я не читаю комментарии? Читаю, просто не комментирую. Это ваше право комментировать, что вы хотите и как хотите.

Но, конечно, это иногда странно, когда люди по фото ставят диагнозы. Ладно ко мне, но будьте добрее друг к другу, сейчас в мире добра очень не хватает", - написала она в своем Telegram-канале, добавив смайлик в виде красного сердечка.

"Вообще-то, Катя иногда даже отвечает на комментарии, что очень радует", "Катя, восхищаюсь вашей добротой и мудростью", "Если вы читаете, то вы богиня", - написали ей фанаты.