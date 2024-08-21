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"Дива": Балжан Бидаш дефилировала на неделе моды в России

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница выступила в роли модели на Международной неделе моды в российском Екатеринбурге - фотографии с дефиле появились в Instagram-аккаунте Бидаш, передает NUR.KZ.

На подиуме Балжан предстала в эффектном красном наряде с длинными рукавами и сложной многослойной структурой. Платье сочетает в себе различные текстуры: кружево, полупрозрачные ткани и плотные элементы. На ногах певицы были высокие лакированные ботфорты в тон.

На снимках, опубликованных в соцсети, можно разглядеть образ со всех сторон.

Зрители на заднем плане внимательно наблюдали за происходящим и даже снимали казахстанскую артистку на телефоны.

"Казахстанское искусство моды засияло и в России", - подписала публикацию Бидаш.

"Леди в красном", "Самая-самая", "О мой Бог", "Дива", "Куколка", - написали восторженные поклонники.

Накануне Балжан Бидаш показывала в соцсети фотографии с поездки в Россию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151652-diva-balzhan-bidash-defilirovala-na-nedele-mody-v-rossii/

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