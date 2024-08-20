"Советский вайб": Балжан Бидаш и Айжулдыз Адайбекова показали фото из России

Айжулдыз Адайбекова и Балжан Бидаш посетили показ мод в российском Екатеринбурге - в Instagram они опубликовали совместные фото, а также снимки со звездами РФ, передает NUR.KZ.

Певица Балжан Бидаш показала в соцсети атмосферу города - она запечатлелась на фоне антикварного автомобиля, в вагоне поезда, а также показала фотографию с Айжулдыз Адайбековой.

"Россия, день четвертый. Советский вайб", - подписала публикацию артистка.

Что касается Айжулдыз, в ее Instagram можно было увидеть кадры с показа мод. Актриса и дизайнер сфотографировалась с российскими звездами, среди которых - парикмахер и актер Сергей Зверев и телеведущая Юлия Барановская.

"Екатеринбург. Свой вайб", - подписала пост Адайбекова.

На мероприятии также присутствовала звезда реалити Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова. Их можно было увидеть в бэкстейдж-видео Айжулдыз с показа. К слову, несколько зарубежных изданий взяли интервью у казахстанской актрисы.

"Во всех инфоповодах", - так Адайбекова подписала ролик.