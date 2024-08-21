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"Образы императрицы": новый фотосет Айжулдыз Адайбековой вызвал восхищение в Сети

Опубликовано:

Айжулдыз Айдайбекова
Айжулдыз Айдайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова поделилась яркими кадрами новой фотосессии. Ее оригинальные образы произвели впечатление не только на фанатов, но и на звездных друзей, передает NUR.KZ.

Не так давно Айжулдыз Адайбекова впечатлила съемками на Чарыне - актриса показала рабочие кадры с фотосессии.

Сейчас же она поделилась результатом - он вдохновил ее подписчиков. Айжулдыз примерила разные образы и каждый ее наряд был оригинальным, ярким, смелым. Картинка получилась очень сочной, поскольку и локация, и солнечная погода сыграли важную роль.

"Лучшие фотки", "Не одежда украшает тебя, а ты украшаешь одежду", "Шикарные образы, образы императрицы", "Я рада за тебя", "Просто космос", "Сногсшибательно красиво", "Превосходно", "Только вперед, Айжулдыз", - написали ей звездные коллеги и поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151579-obrazy-imperatricy-novyy-fotoset-ayzhuldyz-adaybekovoy-vyzval-voshishchenie-v-seti/

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