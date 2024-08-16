"Леди в красном": Айжулдыз Адайбекова впечатлила съемками на Чарыне (видео)

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова показала рабочие съемки новой фотосессии на Чарыне. Для фото Айжулдыз выбрала эффектное красное платье, передает NUR.KZ.

"Леди в красном", - написала Айжулдыз.

Актриса попозировала в ярком красном платье с открытыми плечами, в дополнение к которому повязала на шею белый чокер с розой.

Локация для фото была выбрана выигрышная - это Чарынский каньон. Красное платье в сочетании и желто-оранжевый окрас каньона прекрасно сочетаются в кадре.

"На фото все круто будет выглядеть, а так это большой труд - позировать в жару", "Красная принцесса", "Несу огнетушитель", "Надеемся, что это для лав-стори", - написали комментаторы.

Напомнгим, не так давно Айжулдыз Адайбекова раскрыла личность своего парня.