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"Как яркая вспышка в череде серых будней": Диана Коркунова изумила неординарным образом

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Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями и блогер-миллионник Диана Коркунова вновь порадовала подписчиков в Instagram новым образом. Фото получили их высокую оценку, передает NUR.KZ.

На этот раз Диана попозировала в закрытом наряде - для фото она выбрала красное платье с пышной юбкой и леггинсы в тон.

В дополнение к наряду Коркунова выбрала массивные золотистые браслеты и кольцо. Ее ноги украсила прозрачная обувь. Аутфит напомнил балетный костюм, а сама хрупкая и нежная модель - порхающую на сцене балерину.

"Как красиво", "Просто вау", "Клубничка", "Любимая", "Красный - это хорошо! Ты как яркая вспышка в серой череде одинаковых будней", - признались фанаты.

Мы также писали, что отдыхающая в Италии Диана Коркунова поделилась фото в купальнике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149924-kak-yarkaya-vspyshka-v-cherede-seryh-budney-diana-korkunova-izumila-neordinarnym-obrazom/

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