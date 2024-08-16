"Как яркая вспышка в череде серых будней": Диана Коркунова изумила неординарным образом

Российская модель с казахскими корнями и блогер-миллионник Диана Коркунова вновь порадовала подписчиков в Instagram новым образом. Фото получили их высокую оценку, передает NUR.KZ.

На этот раз Диана попозировала в закрытом наряде - для фото она выбрала красное платье с пышной юбкой и леггинсы в тон.

В дополнение к наряду Коркунова выбрала массивные золотистые браслеты и кольцо. Ее ноги украсила прозрачная обувь. Аутфит напомнил балетный костюм, а сама хрупкая и нежная модель - порхающую на сцене балерину.

"Как красиво", "Просто вау", "Клубничка", "Любимая", "Красный - это хорошо! Ты как яркая вспышка в серой череде одинаковых будней", - признались фанаты.

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