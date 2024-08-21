"Море, небо и улыбка": Николь Шерзингер попозировала в лифе бикини и шортах

46-летняя американская певица Николь Шерзингер опубликовала яркие фотографии, снятые у моря. Экс-солистка The Pussycat Dolls запечатлелась в шортах и лифе бикини, передает NUR.KZ.

"Это всегда такое благословение - возвращаться домой", - отметила Николь.

На фото, которые певица разместила в ленте, она выглядит очень счастливой. Шерзингер попозировала в лифе бикини и бежевых шортах на фоне моря, скал и пальм. В карусели можно также увидеть их совместные фото с избранником.

"Море, небо и улыбка", "Девочка, нам нужны новые песни", "Добро пожаловать домой", "Выглядите абсолютно великолепно", "Моя любовь", "Красотка", - написали ей преданные фанаты.

В июле Шерзингер отметила 46-летие в Швейцарии. Немногим ранее американская певица прилетала в Алматы.