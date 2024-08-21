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Эзотерика

"Море, небо и улыбка": Николь Шерзингер попозировала в лифе бикини и шортах

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

46-летняя американская певица Николь Шерзингер опубликовала яркие фотографии, снятые у моря. Экс-солистка The Pussycat Dolls запечатлелась в шортах и лифе бикини, передает NUR.KZ.

"Это всегда такое благословение - возвращаться домой", - отметила Николь.

На фото, которые певица разместила в ленте, она выглядит очень счастливой. Шерзингер попозировала в лифе бикини и бежевых шортах на фоне моря, скал и пальм. В карусели можно также увидеть их совместные фото с избранником.

"Море, небо и улыбка", "Девочка, нам нужны новые песни", "Добро пожаловать домой", "Выглядите абсолютно великолепно", "Моя любовь", "Красотка", - написали ей преданные фанаты.

В июле Шерзингер отметила 46-летие в Швейцарии. Немногим ранее американская певица прилетала в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151490-more-nebo-i-ulybka-nikol-sherzinger-popozirovala-v-life-bikini-i-shortah/

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