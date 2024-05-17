Николь Шерзингер прилетела в Алматы и восхитилась видом из своего номера

Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, вокалистка группы The Pussycat Dolls прилетела в Алматы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Шерзингер поделилась видеороликом из своего номера. На кадрах видны горы и рассвет.

"Я только приехала. Угадайте, где я. Вы только посмотрите на этот вид! Как же это великолепно! Солнце встает - рассвет!.

Я в Казахстане! И я так взволнована (...). Здесь просто дух захватывает, я уже не хочу уезжать", - заявила мировая звезда.

На Instagram-странице Almaty Arena указано, что 16 мая две иконы музыкальной индустрии Nicole Scherzinger и T.I. впервые выступят на одной сцене в Центральной Азии.