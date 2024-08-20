Модель плюс-сайз Эшли Грэм искупалась голышом на природе

Американская модель плюс-сайз Эшли Грэм поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Эшли и ее супруг - видеооператор Джастин Эрвин - отметили 14-ю годовщину со дня бракосочетания. Пара провела день вместе на природе в штате Нью-Йорк.

Модель искупалась голой в озере - момент оказался запечатлен на камеру. На Грэм не было не только одежды, но и макияжа. Уши Эшли украшали серьги-кольца.

Кроме экстремального снимка, подписчики блога 36-летней манекенщицы увидели совместный снимок с ее мужем, а также атмосферу их небольшого отпуска.

"Отмечаем нас. 14", - подписала публикацию модель.

Не так давно Эшли Грэм снялась в корсете и восхитила Сеть.