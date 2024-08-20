Модель плюс-сайз Эшли Грэм искупалась голышом на природе
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Американская модель плюс-сайз Эшли Грэм поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Эшли и ее супруг - видеооператор Джастин Эрвин - отметили 14-ю годовщину со дня бракосочетания. Пара провела день вместе на природе в штате Нью-Йорк.
Модель искупалась голой в озере - момент оказался запечатлен на камеру. На Грэм не было не только одежды, но и макияжа. Уши Эшли украшали серьги-кольца.
Кроме экстремального снимка, подписчики блога 36-летней манекенщицы увидели совместный снимок с ее мужем, а также атмосферу их небольшого отпуска.
"Отмечаем нас. 14", - подписала публикацию модель.
Не так давно Эшли Грэм снялась в корсете и восхитила Сеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151177-model-plyus-sayz-eshli-grem-iskupalas-golyshom-na-prirode/