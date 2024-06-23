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"Настоящее произведение искусства": плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в корсете

Опубликовано:

Эшли Грэм
Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham

36-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia. Поклонники пришли в восторг от образа девушки, передает NUR.KZ.

Кадры Эшли Грэм разместила на своей странице в Instagram.

На фото девушка запечатлена спиной к камере в корсете цвета слоновой кости. На других кадрах она одета в платья розового и бежевого цветов с драпировкой. На одном из снимков поза модели напоминает античную статую.

Фанаты Грэм пришли в восторг от получившихся снимков, назвав их настоящим искусством.

"Даже пальцы твоих ног позируют идеально", "Это очень хорошо. Это искусство", "Эпично", "Дух захватывает!", "Вы настоящее произведение искусства", "Просто потрясающая работа", "Я смотрел на них вечно. Абсолютно идеально. Ты выглядишь невероятно", – написали комментаторы.

По информации на сайте IMDb, Эшли Энн Грэм родилась 30 октября 1987 года в Линкольне, штат Небраска, США.

Она – продюсер и актриса, известная по фильмам "Клуб мальчиков" и "Грязный старый город".

В 2010 году Эшли вышла замуж за Джастина Эрвина. У пары трое детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120814-nastoyashchee-proizvedenie-iskusstva-plyus-sayz-model-eshli-grem-snyalas-v-korsete/

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