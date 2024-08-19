18-летняя невеста Лепса прогулялась в майке без бюстгальтера

Молодая невеста певца Григория Лепса опубликовала в Instagram фотографии, снятые в Каннах - Аврора Киба запечатлелась в майке, под которую не надела лиф, передает NUR.KZ.

Наряд для прогулки по Каннам 18-летняя Аврора выбрала светлый и довольно минималистичный - на невесте Григория Лепса была майка, под которой не было бюстгальтера, мини-юбка и белые туфли без каблука. Образ девушки дополнила маленькая сумочка, украшения и темные солнцезащитные очки.

"Я иду по солнечному свету. Каннская версия", - подписала публикацию Киба.

Ранее в Сети обсудили возможную свадьбу 61-летнего певца и 18-летней Авроры Кибы - пара пришла вместе на красную дорожку музыкальной премии. На мероприятии Григорий и Аврора держались за руки.