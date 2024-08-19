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18-летняя невеста Лепса прогулялась в майке без бюстгальтера

Опубликовано:

Аврора Киба
Аврора Киба. Фото: instagram.com/avrorakiba

Молодая невеста певца Григория Лепса опубликовала в Instagram фотографии, снятые в Каннах - Аврора Киба запечатлелась в майке, под которую не надела лиф, передает NUR.KZ.

Наряд для прогулки по Каннам 18-летняя Аврора выбрала светлый и довольно минималистичный - на невесте Григория Лепса была майка, под которой не было бюстгальтера, мини-юбка и белые туфли без каблука. Образ девушки дополнила маленькая сумочка, украшения и темные солнцезащитные очки.

"Я иду по солнечному свету. Каннская версия", - подписала публикацию Киба.

Ранее в Сети обсудили возможную свадьбу 61-летнего певца и 18-летней Авроры Кибы - пара пришла вместе на красную дорожку музыкальной премии. На мероприятии Григорий и Аврора держались за руки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2150659-18-letnyaya-nevesta-lepsa-progulyalas-v-mayke-bez-byustgaltera/

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