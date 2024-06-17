"Если это любовь?": в Сети обсуждают возможную свадьбу 61-летнего Лепса и 18-летней студентки
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61-летний советский и российский певец Григорий Лепс решил жениться. Он сделал предложение 18-летней студентке МГИМО, что обескуражило его поклонников, передает NUR.KZ.
Друзья певца рассказали "Комсомольской правде", что Лепс сделал предложение 18-летней студентке, он подарил ей кольцо Graff с бриллиантом. Однако девушка пока не дала своего ответа.
61-летний артист появился в сопровождении Авроры Киба на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ 2024 "Возвращение". Видео размещено в Instagram телеканала МУЗ-ТВ.
Между тем девушка публикует на своей страничке в соцсети фото с огромными букетами цветов. Под ее публикациями множество комментариев.
"Ему 61! А ей 18. Что может быть общего с такой разницей?", "Простенькая внешность", "Это же Лепс! Я бы сама, не раздумывая, пошла, и наплевать на возврат", "Лепс подарил?", "Лепс - хороший мужик", "Красотка", "Вы прекрасная пара, и если это, действительно, любовь, то это очень здорово", "Мне кажется, это пиар", - пишут пользователи соцсети.
Напомним, в конце 2021 года Григорий Лепс официально развелся с женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118531-esli-eto-lyubov-v-seti-obsuzhdayut-vozmozhnuyu-svadbu-61-letnego-lepsa-i-18-letney-studentki/