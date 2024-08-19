"Пора в тренажерку": совместные фото RaiM и Нурболата Абдуллина обсудили в Сети

Казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин опубликовал совместные снимки с певцом RaiM, сделанные перед совместным выступлением в Кызылорде. Фото обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Райымбек и Нурболат решили сделать несколько совместных фото перед выступлением. Артисты с запада Казахстана повеселились на камеру - снимки появились на странице Абдуллина в Instagram.

"Запад. Кызылорда, ждите нас!" - гласит подпись к публикации.

В Сети обсудили снимки и внешность молодых людей.

"Райым, пора в тренажерку, не надо смотреть на Ерке (Есмахан - жена RaiM - прим. ред.)", "Сын Актобе и зять Актобе", "Мой братан - тигр", "Форма - огонь", "Терминатор", "Очень хорошая одежда", "Крутые парни! Браво", "Запад навсегда", - написали фанаты в комментариях.

Недавно Ерке Есмахан и RaiM восхитили семейным видео из Турции.