Нурлан Коянбаев купил две тонны арбузов у женщины, которая когда-то дала ему арбуз бесплатно (видео)
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Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев решил помочь продавцу арбузов на трассе увеличить продажи - примечательно, что это не первая их встреча, передает NUR.KZ.
На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Коянбаева, можно увидеть встречу актера со "старой знакомой" - не так давно продавец на трассе угостила Нурлана бесплатным арбузом. Теперь Коянбаев решил вернуться и отплатить ей за доброту - он приобрел у нее сразу две тонны арбузов.
Коянбаев превратил покупку арбузов в челлендж - из разговоров с продавцами он узнал, что торговля в этом году идет не очень хорошо. Поэтому актер решил помочь женщине с продажами - он останавливал машины и призывал проезжающих приобрести дыни и арбузы.
"Нелегко это - арбузы продавать", - сказал уставший продюсер после того, как провел некоторое время под солнцем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2150385-nurlan-koyanbaev-kupil-dve-tonny-arbuzov-u-zhenshchiny-kotoraya-kogda-to-dala-emu-arbuz-besplatno-video/