"Необыкновенная красота": отдыхающая в Италии Диана Коркунова поделилась фото в купальнике
Опубликовано:
Молодая российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова показала фотографии в купальнике. Подписчики оценили и ее фигуру, и пляжный наряд, передает NUR.KZ.
"Наблюдать за жизнью под водой совершенно завораживающе. Можно заниматься этим часами, если только поблизости нет медуз", - написала Диана.
Девушка отметила локацию, где были сняты фото - это Италия.
Яркие фото с красивым пейзажем и прелестной моделью были оценены в Сети по достоинству. Под снимками набралось множество комментариев.
"Необыкновенная красота", "Ты богиня", "Красивая", "Ошеломительно", "Кто вторая красавица на фото?", "Ух ты, какие красивые фотографии, у тебя, действительно, красивое тело", - восхитились ею пользователи соцсети.
Мы также писали, что Диана Коркунова попозировала в бикини на острове Эльба.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145243-neobyknovennaya-krasota-otdyhayushchaya-v-italii-diana-korkunova-podelilas-foto-v-kupalnike/