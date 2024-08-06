"Необыкновенная красота": отдыхающая в Италии Диана Коркунова поделилась фото в купальнике

Молодая российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова показала фотографии в купальнике. Подписчики оценили и ее фигуру, и пляжный наряд, передает NUR.KZ.

"Наблюдать за жизнью под водой совершенно завораживающе. Можно заниматься этим часами, если только поблизости нет медуз", - написала Диана.

Девушка отметила локацию, где были сняты фото - это Италия.

Яркие фото с красивым пейзажем и прелестной моделью были оценены в Сети по достоинству. Под снимками набралось множество комментариев.

"Необыкновенная красота", "Ты богиня", "Красивая", "Ошеломительно", "Кто вторая красавица на фото?", "Ух ты, какие красивые фотографии, у тебя, действительно, красивое тело", - восхитились ею пользователи соцсети.

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