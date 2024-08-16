"Нужно замуж": фанаты оценили новые фото отдыхающей в Бодруме звезды "Универа"

41-летняя российская актриса Наталья Рудова, отдыхающая в Бодруме, показала новые волнующие фото в соцсети. На них она похвасталась идеальной фигурой, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Наталья Рудова поделилась фото с отдыха на море. Актриса все еще отдыхает в Бодруме и не забывает делать горячие снимки под жарким солнцем.

Фанаты, желая ей счастья в личной жизни, частенько напоминают ей, что пора обзавестись семьей. Под новыми фото - волнующими и смелыми - тоже можно встретить подобного рода комментарии.

"Пятый элемент", - написала она.

"Какая молодец! Все показала", "Многие" темы" раскрыты не до конца", "Нужно замуж!", "Ой, Рудова, не выходи замуж, тебе это не пойдет", "Русалка вышла на берег", "Хулиганка", - написали фанаты.