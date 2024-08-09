"Романтика": актриса из Актау поделилась фото с отдыха на море

Российская актриса Наталья Рудова, которая в детстве жила с родителями в Актау, показала фото с отпуска. Звезда "Универа" отдыхает в солнечном Бодруме, передает NUR.KZ.

"Вы то, что любите", - прокомментировала Наталья свои фото с отдыха на море. Рудова указала локацию - она побывала в рыбном ресторане в Бодруме.

Фанаты не упустили шанс оценить ее летний образ и пожелали хорошего релакса. А некоторые вновь заявили, что актрисе пора замуж.

"Самая красивая девушка в мире!", "Замуж пора давно ей, детей рожать", "Ура! Наташка опять на море", "Ты так красива, мой ангел", "Такая милая", "Романтика", "Здесь все красиво. Все сочетается", "Нежнятина", "Как всегда, секси", "Красивое платьице", - гласят комментарии под постом.