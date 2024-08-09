"Романтика": актриса из Актау поделилась фото с отдыха на море
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Российская актриса Наталья Рудова, которая в детстве жила с родителями в Актау, показала фото с отпуска. Звезда "Универа" отдыхает в солнечном Бодруме, передает NUR.KZ.
"Вы то, что любите", - прокомментировала Наталья свои фото с отдыха на море. Рудова указала локацию - она побывала в рыбном ресторане в Бодруме.
Фанаты не упустили шанс оценить ее летний образ и пожелали хорошего релакса. А некоторые вновь заявили, что актрисе пора замуж.
"Самая красивая девушка в мире!", "Замуж пора давно ей, детей рожать", "Ура! Наташка опять на море", "Ты так красива, мой ангел", "Такая милая", "Романтика", "Здесь все красиво. Все сочетается", "Нежнятина", "Как всегда, секси", "Красивое платьице", - гласят комментарии под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2147037-romantika-aktrisa-iz-aktau-podelilas-foto-s-otdyha-na-more/