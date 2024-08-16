"Я - огонь": Жания Джуринская о том, как поборола синдром "хорошей девочки"

Казахстанская актриса Жания Джуринская прогулялась по городу в экстравагантном наряде и порассуждала о стремлении к идеалу - пост появился в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Мне всю жизнь в школе ставили кого-нибудь да в пример, то есть, обязательно находился тот, кто лучше меня по оценкам, поведению, красоте и т.д. Как мне казалось, я всегда была "недостаточно…".

Какой-то период своей жизни я стремилась к тому самому идеалу, о котором говорили люди. В итоге, заболев синдромом "хорошей девочки", я поняла, что ни к чему хорошему это не ведет! Просто одни страдания", - поделилась эмоциями кинозвезда.

По словам Джуринской, переломный момент наступил в более осознанном возрасте.

"А после, ближе к 26 годам, мне все это надоело. И я позволила себе быть такой, какая я есть! И здесь проснулась моя сила… Вызывайте пожарных, я огонь", - заключила Жания.

Недавно Жания Джуринская ошеломила фотографиями в этом образе.