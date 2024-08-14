"Дерзкая": Жания Джуринская в роковом образе ошеломила Сеть

Казахстанская актриса Жания Джуринская вызвала восторг верных поклонников новой фотосессией, в которой примерила образ роковой красавицы в красном наряде, передает NUR.KZ.

"Ярко, мощно, еще как?" - спросила Жания подписчиков в Instagram, восхитившись профессионализмом творческой команды, работавшей над фотосессией.

Жания снялась в эффектном красном вязаном платье и красных очках. Массивное украшение на шее дополнило смелый образ.

Карлыгаш Мухамеджанова, Майя Бекбаева, Айнур Ильясова и другие представители отечественного шоу-бизнеса не смогли скрыть своего восхищения. К ним присоединились и другие пользователи соцсети, расхвалив Жанию.

"Кажется, ты тот самый огонь, который Прометей украл у богов и передал людям", "Люблю ее, особенно вид сзади", "Кто скажет, что она мама", "Шикардос", "О мой Бог!", "Огнище, женщина-кошка!", "Пикантно и шикарно", "Дерзкая", "Мама дорогая!" - гласят комментарии в Сети.