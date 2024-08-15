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"Я в восторге от твоей красоты": фанатов покорил новый образ Тины Кароль

Опубликовано:

Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

39-летняя украинская исполнительница Тина Кароль показала стройные ноги в коротком платье. Волнующие фотографии певица разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

На новых фото певица сидит в кресле в черном мини-платье с бретелями и губоким декольте. Невозможно не заметить ее длинные и стройные ноги. В дополнение к наряду Тина предпочла обувь на шнуровке. Волосы она аккуратно собрала, а губы выделила яркой помадой.

"Красавица", "Неимоверно красивая с неземным голосом", "Я в восторге от твоей красоты", "Шикарно выглядите", "Просто огонь", "Несравненная", "Богиня", - высказались комментаторы в Сети.

Ранее Тина Кароль в пиджаке без белья пленила фанатов - артистка призвала верных фанатов мечтать и действовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149290-ya-v-vostorge-ot-tvoey-krasoty-fanatov-pokoril-novyy-obraz-tiny-karol/

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