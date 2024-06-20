"Нежность и страсть в одном флаконе": Тина Кароль в пиджаке без белья пленила фанатов

Украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией в Instagram. Стильные кадры в пиджаке на голое тело обворожили фанатов, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Выше облаков" предстала в классическом образе - на Тине был строгий костюм черного цвета. Игривости финальному луку придало отсутствие белья на артистке - она позировала без каких-либо украшений и аксессуаров.

"Не бойтесь мечтать, не бойтесь действовать. Мечты живут в каждом из нас, придавая силы и вдохновение", - подписала публикацию Кароль.

Призыв украинской поп-дивы оценили ее фанаты, расхвалив также ее образ.

"Твои слова попали прямо в сердце - ты всегда говоришь нужные слова, когда они необходимы", "Обожаю твою мудрость", "Красавица", "Нежность и страсть в одном флаконе", "У тебя красивая фигура, и в костюме это особенно видно", "Ух, я ждала такую фотосессию", - написали поклонники в комментариях.