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"Нежность и страсть в одном флаконе": Тина Кароль в пиджаке без белья пленила фанатов

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Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией в Instagram. Стильные кадры в пиджаке на голое тело обворожили фанатов, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Выше облаков" предстала в классическом образе - на Тине был строгий костюм черного цвета. Игривости финальному луку придало отсутствие белья на артистке - она позировала без каких-либо украшений и аксессуаров.

"Не бойтесь мечтать, не бойтесь действовать. Мечты живут в каждом из нас, придавая силы и вдохновение", - подписала публикацию Кароль.

Призыв украинской поп-дивы оценили ее фанаты, расхвалив также ее образ.

"Твои слова попали прямо в сердце - ты всегда говоришь нужные слова, когда они необходимы", "Обожаю твою мудрость", "Красавица", "Нежность и страсть в одном флаконе", "У тебя красивая фигура, и в костюме это особенно видно", "Ух, я ждала такую фотосессию", - написали поклонники в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2121081-nezhnost-i-strast-v-odnom-flakone-tina-karol-v-pidzhake-bez-belya-plenila-fanatov/

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