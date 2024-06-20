"Нежность и страсть в одном флаконе": Тина Кароль в пиджаке без белья пленила фанатов
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Украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией в Instagram. Стильные кадры в пиджаке на голое тело обворожили фанатов, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Выше облаков" предстала в классическом образе - на Тине был строгий костюм черного цвета. Игривости финальному луку придало отсутствие белья на артистке - она позировала без каких-либо украшений и аксессуаров.
"Не бойтесь мечтать, не бойтесь действовать. Мечты живут в каждом из нас, придавая силы и вдохновение", - подписала публикацию Кароль.
Призыв украинской поп-дивы оценили ее фанаты, расхвалив также ее образ.
"Твои слова попали прямо в сердце - ты всегда говоришь нужные слова, когда они необходимы", "Обожаю твою мудрость", "Красавица", "Нежность и страсть в одном флаконе", "У тебя красивая фигура, и в костюме это особенно видно", "Ух, я ждала такую фотосессию", - написали поклонники в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2121081-nezhnost-i-strast-v-odnom-flakone-tina-karol-v-pidzhake-bez-belya-plenila-fanatov/